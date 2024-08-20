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  • Попов: «РПЛ – слабый чемпионат, игроки и судьи – тоже слабые»

Попов: «РПЛ – слабый чемпионат, игроки и судьи – тоже слабые»

20 августа 2024, 21:08
7

Бывший защитник «Амкара», «Рубина» высказался о судействе в РПЛ.

«Что касается матча «Пари НН»«Динамо» Махачкала, думаю, там есть какие-то подводные течения, как, в принципе, и всегда бывает. Могут убивать одну из команд, не знаю за что, но, видимо, за что-то. И это только мое мнение.

Конечно, и уровень судейства слабый у нас, и чемпионат, и футболисты слабые. Судьи что, сильные? Они нигде не работают, вышли из ФНЛ-1. Там много молодежи, которые обслуживают матчи РПЛ впервые, которые не готовы к этому уровню игры, и, естественно, им тяжело.

Как упал уровень футболистов, так упал и уровень судейства, все закономерно. Как скорости увеличиваются, судьи теряются, и ведь тоже нужно не только бегать, но и головой работать», – сказал Попов.

  • Попов брал РПЛ с «Рубином».
  • В РПЛ сейчас лидирует «Зенит».
  • Петербуржцы выиграли 6 последних сезонов лиги.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига
Комментарии (7)
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...уефан
1724180042
...твоё мнение очень важно, вот только большинство наверное, как и я, тебя не помнит совсем)...
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BRO_football
1724182512
И это правда.
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FCSpartakM
1724183267
да судьи все время чудили. Да и о какой молодежи он говорит, большая часть все старые лица
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neveldomha
1724186175
Тогда получается, что и уровень европейского футбола упал, судя потому,как чудили судьи на ЧЕ.
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Админ ресурс
1724211690
Когда вся система РФС/РПЛ заточена на победу болотного нацпроекта, а судейки заражены газовыми деньгами, вся отрасль деградирует. И все понимаю, кто позор и посмешище нашего футбола, на каждом стадионе поют
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Валя Ромашина
1724217948
Отмываются деньги , вот и вся хитрость. Как в нашем деревянном РПЛ футболисты получают по лимону Евро ? Это абсурд для страны идиотов
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