Попов: «РПЛ – слабый чемпионат, игроки и судьи – тоже слабые»

Бывший защитник «Амкара», «Рубина» высказался о судействе в РПЛ.

«Что касается матча «Пари НН» – «Динамо» Махачкала, думаю, там есть какие-то подводные течения, как, в принципе, и всегда бывает. Могут убивать одну из команд, не знаю за что, но, видимо, за что-то. И это только мое мнение.

Конечно, и уровень судейства слабый у нас, и чемпионат, и футболисты слабые. Судьи что, сильные? Они нигде не работают, вышли из ФНЛ-1. Там много молодежи, которые обслуживают матчи РПЛ впервые, которые не готовы к этому уровню игры, и, естественно, им тяжело.

Как упал уровень футболистов, так упал и уровень судейства, все закономерно. Как скорости увеличиваются, судьи теряются, и ведь тоже нужно не только бегать, но и головой работать», – сказал Попов.