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Звездный барбер рассказал, как ему помог Промес

20 августа 2024, 20:21
5

Алишер Джураев, звездный московский барбер, вспомнил, как экс-спартаковец Квинси Промес помог ему нарастить клиентскую базу.

– Какой была первая встреча с Квинси?

– Он сразу сказал: «Бро, как дела!» Промес нереально позитивный, стрижка ему понравилась. Он прочувствовал мою энергетику, плюс я угадал с прической, попал под его настроение. После этого Квинси привел еще шестерых игроков. Ларссон, Понсе, Кофрие, Мартинс, Николсон, Классен – все стриглись у меня. Потом уже подтянулись Бальде, Тавареш и другие...

Помню, у Мозеса не хватало времени, он попросил меня приехать к нему в отель, чтобы я его постриг. Раньше, кстати, барберы всегда выезжали на дом, потом это стало менее распространенной практикой. Я один раз попробовал – понравилось. До сих пор многие футболисты зовут к себе в отели! Но когда есть время – сами приходят ко мне.

После «Спартака» рекомендации футболистов дошли до «Динамо» – приходили Норманн, Нгамале, Даса. Они все жили близко, так что было удобно.

  • Алишера Джураева называют одним из самых известных барберов Москвы. В списке его клиентов – многие селебрити, а также футболисты Премьер-лиги.
  • Джураев дружит с Промесом и Самуэлем Жиго, стрижет игроков «Спартака» и «Динамо».
  • Промес сейчас в ОАЭ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Нидерланды. Эредивизие Спартак Промес Квинси
Комментарии (5)
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slavа0508
1724175411
Приподнял Квинси парнишу ...
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Цугундeр
1724177243
Это потому что ты чёрный.)
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alefreddy
1724178253
распиарил однозначно
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Fialet
1724179212
Звёздный барбос.
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