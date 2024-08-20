Звездный барбер рассказал, как ему помог Промес

Алишер Джураев, звездный московский барбер, вспомнил, как экс-спартаковец Квинси Промес помог ему нарастить клиентскую базу.

– Какой была первая встреча с Квинси?

– Он сразу сказал: «Бро, как дела!» Промес нереально позитивный, стрижка ему понравилась. Он прочувствовал мою энергетику, плюс я угадал с прической, попал под его настроение. После этого Квинси привел еще шестерых игроков. Ларссон, Понсе, Кофрие, Мартинс, Николсон, Классен – все стриглись у меня. Потом уже подтянулись Бальде, Тавареш и другие...

Помню, у Мозеса не хватало времени, он попросил меня приехать к нему в отель, чтобы я его постриг. Раньше, кстати, барберы всегда выезжали на дом, потом это стало менее распространенной практикой. Я один раз попробовал – понравилось. До сих пор многие футболисты зовут к себе в отели! Но когда есть время – сами приходят ко мне.

После «Спартака» рекомендации футболистов дошли до «Динамо» – приходили Норманн, Нгамале, Даса. Они все жили близко, так что было удобно.