Корнеев назвал единственный вариант спасения карьеры Соболева

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев порассуждал о будущем Александра Соболева в «Спартаке».

«На сегодняшний день только аренда может вытащить Соболева из этой ситуации.

Думаю, «Зенит» не слишком будет активничать по нему», – заявил Корнеев.

27-летний Соболев в «Спартаке» с 2020 года.

Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.

С 23 июля нападающий отстранен от тренировок с основой. Он якобы сказал, что хочет уйти в «Зенит».

Клубы не договорились о сумме трансфера. «Зенит» предлагал 8 млн евро, «Спартак» потребовал 12-15 млн евро.

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