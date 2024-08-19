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  • Корнеев назвал единственный вариант спасения карьеры Соболева

Корнеев назвал единственный вариант спасения карьеры Соболева

19 августа 2024, 22:56
7

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев порассуждал о будущем Александра Соболева в «Спартаке».

«На сегодняшний день только аренда может вытащить Соболева из этой ситуации.

Думаю, «Зенит» не слишком будет активничать по нему», – заявил Корнеев.

  • 27-летний Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
  • Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
  • С 23 июля нападающий отстранен от тренировок с основой. Он якобы сказал, что хочет уйти в «Зенит».
  • Клубы не договорились о сумме трансфера. «Зенит» предлагал 8 млн евро, «Спартак» потребовал 12-15 млн евро.

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Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр
Комментарии (7)
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serhio80
1724098459
Я меня тоже есть пара вариантов, как карьеру Корнеева спасти) и это не интервью за 100 евро)
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FCSpartakM
1724099715
Пусть не активничает, как и Корнеев в своих интервью. А уровень атаки зенита мы видели в матче с химками, без Вендела это инородные тела
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R_a_i_n
1724100820
Лучший вариант это закончить карьеру. Кому нужен предатель?
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ivany4
1724107399
Господа советчики, а может дождемся пока Соболев сам скажет, чего ему надобно?! Зачем загонять человека в глубокое раздумье, разными вариантами продолжения карьеры.))
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Админ ресурс
1724127484
Болотная грязь никого до добра не доведет. От нее никому не отмыться
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alefreddy
1724133957
пора вешать бутсы на гвоздь или умерить амбиции
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Аркадий-Шамурзаев-google
1724136343
Очень плохо скажется на его карьере тот злополучный неприличный жест. Это потеря лица. Кто возьмет хулигана с подворотни конца 50х прошлого века?
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