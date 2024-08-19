Мората объяснил развод с женой после 7 лет брака: «Она самая важная женщина в моей жизни»

Летний новичок «Милана» Альваро Мората назвал причину расставания с моделью и бизнесвумен Аличе Кампелло.

Супруги объявили о разводе неделю назад.

Они были в браке с 2017 года.

У пары родились четверо детей – дочь и трое сыновей.

«Я опустошен, но клянусь, что никогда ей не изменял. Она самая важная женщина в моей жизни.

Я устал от людей, которые говорят, что я был неверен Аличе. Я даже не пошел на вечеринку сборной, чтобы не возникло подобных слухов. С тех пор я ни с кем не разговаривал из уважения к ней, чтобы не возникало подобных новостей.

Аличе хотела остаться в Испании и не хотела снова переезжать. Несмотря на разные взгляды, у нас по-прежнему прекрасные отношения, которые мы сохраним ради благополучия наших четверых детей. В этом нет никаких сомнений», – сказал Мората, перешедший 19 июля из «Атлетико» в «Милан».