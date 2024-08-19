Глушенков перенес операцию: подробности

«Зенит» подтвердил, что Максим Глушенков уже прооперироован.

У него перелом лучевой кости правой руки со смещением.

Ожидается, что он пропустит до 4 недель.

В этом сезоне Глушенков забил 9 голов и сделал 1 ассист в 7 матчах.

«Максим Глушенков успешно прооперирован – всe прошло штатно, программа реабилитации и предварительные сроки восстановления будут определены в ближайшее время, атакующий полузащитник будет восстанавливаться на базе Газпром-Тренировочного центра под наблюдением медицинского штаба «Зенита», – сообщили в пресс-службе петербургского клуба.