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  • Стал известен диагноз травмы Глушенкова – он будет прооперирован

Стал известен диагноз травмы Глушенкова – он будет прооперирован

18 августа 2024, 17:58
9

Стали известны подробности травмы нападающего «Зенита» Максима Глушенкова. Он получил повреждение руки в матче с «Химками» и был заменен в первом тайме.

«Атакующий полузащитник сине-бело-голубых получил травму в матче с «Химками» и был заменен в середине первого тайма. По результатам обследования у игрока выявлен перелом лучевой кости правой руки со смещением. В ближайшее время футболист будет прооперирован. О сроках восстановления клуб сообщит дополнительно.

«Зенит» желает Максиму Глушенкову скорейшего восстановления и возвращения на футбольное поле!» – говорится в сообщении «Зенита».

  • Глушенков – лучший бомбардир «Зенита» на старте сезона. Он забил 9 голов в 7 матчах.
  • 24 августа петербуржцы сыграют против «Спартака».

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Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим
Комментарии (9)
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Цугундeр
1723994387
Кабзда "дрим-тим ". ( Ждём , кто Латышонка ушатает ..
Ответить
NewLife
1723994486
Здоровья Максиму !
Ответить
Cleaner
1723995125
Химки нахимичили или несчастный случай? Месяца на два выбыл. У Зенита грусть тоска печаль. Чемпионство уплывает...
Ответить
PAREVG.
1723995181
Здоровья.
Ответить
Вячеслав_fcsm
1723995476
Макс, здоровья!
Ответить
k611
1723999702
Здоровья футболисту!
Ответить
alefreddy
1724001239
да неприятная травма
Ответить
zigbert
1724007211
Редкая травма, тем более от удара мячом. Здоровья.
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