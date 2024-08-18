Стал известен диагноз травмы Глушенкова – он будет прооперирован

Стали известны подробности травмы нападающего «Зенита» Максима Глушенкова. Он получил повреждение руки в матче с «Химками» и был заменен в первом тайме.

«Атакующий полузащитник сине-бело-голубых получил травму в матче с «Химками» и был заменен в середине первого тайма. По результатам обследования у игрока выявлен перелом лучевой кости правой руки со смещением. В ближайшее время футболист будет прооперирован. О сроках восстановления клуб сообщит дополнительно.

«Зенит» желает Максиму Глушенкову скорейшего восстановления и возвращения на футбольное поле!» – говорится в сообщении «Зенита».