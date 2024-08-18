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Врач назвал возможные сроки восстановления Глушенкова

18 августа 2024, 18:51
7

Врач Никита Карлицкий рассказал, сколько займет восстановление Максима Глушенкова. Нападающий «Зенита» получил травму руки в матче с «Химками».

«Восстановление займeт 3-4 недели, если без операции. Учитывая амплуа Глушенкова, если не будет сильных болей, используя пластиковый гипс или карбоновый индивидуальный фиксатор (делают на 3D принтере), игрок может играть уже через 14 дней. По правилам РФС он может играть в пластиковом гипсе, в его амплуа рука в этой области особенно не нужна. Поэтому, если сращение идeт хорошо, а перелом стабильный, если сильно не болит, если рука хорошо зафиксирована игрок может участвовать в играх не дожидаясь полного сращения перелома – 4 недель.

Осложнений быть не должно. Конечно, если будет сильный удар, может усугубиться – это определeнный риск, но он минимальный. Учитывая, что принято решение его оперировать, то, на мой взгляд, восстановление займeт существенно меньше времени, но это на усмотрение игрока, доктора и хирурга», – сказал Карлицкий.

  • Ранее стал известен диагноз травмы Глушенкова.
  • Он будет прооперирован.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим
Комментарии (7)
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nik55
1723997108
здоровья
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Garrincha58
1723998804
минимум месяц естественно пропустит ключевые игры с быками и ЦСКА
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Desma
1723999312
Месячный перерыв это серьёзно.........
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Админ ресурс
1724001860
Да пусть выходит, только на поле от Срджана подальше держится, а то и вторую может ненароком погнуть
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Spirit_78
1724004291
Несчастья пошли одно за другим.
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