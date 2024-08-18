Врач назвал возможные сроки восстановления Глушенкова

Врач Никита Карлицкий рассказал, сколько займет восстановление Максима Глушенкова. Нападающий «Зенита» получил травму руки в матче с «Химками».

«Восстановление займeт 3-4 недели, если без операции. Учитывая амплуа Глушенкова, если не будет сильных болей, используя пластиковый гипс или карбоновый индивидуальный фиксатор (делают на 3D принтере), игрок может играть уже через 14 дней. По правилам РФС он может играть в пластиковом гипсе, в его амплуа рука в этой области особенно не нужна. Поэтому, если сращение идeт хорошо, а перелом стабильный, если сильно не болит, если рука хорошо зафиксирована игрок может участвовать в играх не дожидаясь полного сращения перелома – 4 недель.

Осложнений быть не должно. Конечно, если будет сильный удар, может усугубиться – это определeнный риск, но он минимальный. Учитывая, что принято решение его оперировать, то, на мой взгляд, восстановление займeт существенно меньше времени, но это на усмотрение игрока, доктора и хирурга», – сказал Карлицкий.