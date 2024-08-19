Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Актюркоглу дал окончательный ответ «Спартаку»

19 августа 2024, 13:56
16

Стало известно, перейдет ли Керем Актюркоглу из «Галатасарая» в «Спартак».

25-летний вингер отказал московскому клубу, который был готов платить ему 3,5 миллиона евро в год.

Турецкий футболист ждет предложения из Европы. В случае их отсутствия он останется в команде из Стамбула.

  • В прошлом сезоне Актюркоглу провел за «Галатасарай» 54 матча, забил 15 голов и сделал 9 ассистов.
  • На Евро-2024 вингер сборной Турции отличился 1 раз в 4 играх.
  • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

Отличите правду от лжи и заберите специальный бонус!

Еще по теме:
Назван игрок, который провел больше всех матчей в сезоне-2024/25 – ему 40 лет 4
«Фенербахче» официально представил Эдерсона 1
10 лучших трансферов сезона по версии Goal
Источник: Fanatik
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Спартак Галатасарай Актюркоглу Керем
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1724066093
...это неплохая новость)...
Ответить
FCSpartakM
1724066096
Господи, все пытаются эту утку впихнуть. Будто там реально такие продвинутые переговоры были
Ответить
alefreddy
1724066516
туфта все это да и денег все больше и больше.Есть и другие варианты
Ответить
R_a_i_n
1724067100
Значит точно перейдет. Но это не точно.
Ответить
Каратель помойников
1724067531
Ну и хорошо что не перешёл,хватит уже легов
Ответить
oyabun
1724067663
Оно и к лучшему. Как у Соболева в голове только мысли о переходе в Зенит, так и у этого - как бы со Спартака побольше денег содрать.
Ответить
Опорник1984
1724068001
Отказаться на такую зарплату. не каждый выдержит такое искушение.
Ответить
ivany4
1724069430
Если это окончательное решение, то и слава Богу!!!
Ответить
DVOK68
1724073652
Нет так нет.Ничего страшного.
Ответить
Слава-Быков-yandex
1724075111
Все что Бог ни делает,все к лучшему.А с учетом того,какие требования этот игрок выдвинул
Ответить
Главные новости
Слуцкий сформулировал проблему ЦСКА
17:37
CAS вынес решение по Писарскому
17:29
1
Бубнов определил, кто более одарен – Олейников или Глушенков
17:20
4
Определен лучший игрок 1-го тура Лиги чемпионов
16:50
1
Бубнов отреагировал на включение Сафонова в топ-10 лучших вратарей мира
16:43
Мостовой оценил решение Головина не переходить в «Спартак»
16:25
2
Геркус вынес жесткий вердикт «Локомотиву»
15:54
3
ФотоФутболист АПЛ попал в аварию – его машина перевернулась
15:28
3
Павлюченко призвал российских футболистов уезжать из России
15:16
15
Реакция Мостового на уход Хлусевича из «Спартака»
14:55
2
Все новости
Все новости
Шнякин удивил выбором лучшего тренера на старте сезона РПЛ
18:19
Заболотный объяснил, почему перешел в «Спартак»
18:08
Генич оценил побег Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
17:58
1
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
17:14
Не забивший ни одного гола за «Спартак» Заболотный: «Те задачи, которые мне были объявлены, я выполнил»
16:33
1
Газзаев: «Возвращение России близко, чувствую»
16:20
1
Геркус вынес жесткий вердикт «Локомотиву»
15:54
3
Заболотный высказался о работе Карседо в «Спартаке»
15:40
1
Мусаев оценил игру Сафонова за «ПСЖ»
15:33
Павлюченко призвал российских футболистов уезжать из России
15:16
15
Реакция Мостового на уход Хлусевича из «Спартака»
14:55
2
Карседо – российскому судье: «Ты хороший человек и арбитр, мы тобой очень довольны»
14:37
8
Смородская одним словом описала летнюю трансферную кампанию «Локомотива»
14:25
3
Заболотный рассказал о «внутрянке» «Спартака»: «Было много обидчивых игроков»
14:20
4
ФотоКлуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
14:10
Фото«Крылья» расстались с двумя нападающими
14:00
Фото«Балтика» подписала нападающего из Первой лиги
13:50
ФотоИгрок ЦСКА перебрался в клуб Второй лиги
13:30
Стало известно, сколько клубов сыграет от России в еврокубках при снятии бана
13:21
10
ФотоТоп-10 самых дорогих продаж в РПЛ летом
13:10
Фото«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
12:59
Переход в «Спартак» для Головина назвали понижением в классе
12:50
1
ФотоТоп-10 самых дорогих покупок в РПЛ летом
12:42
2
«Рубин» приобрел игрока «Зенита» за 30 миллионов рублей
12:28
Плата – о трансфере в «Динамо»: «Не знаю, что там придумали, у меня ничего не болит»
12:19
ФотоРПЛ выявила автора лучшего гола в июле и августе
12:03
2
Мусаев высказался о варианте с Дзюбой для «Краснодара»
11:52
2
Заболотный объяснил случайностью попадание допинга в свой организм
11:44
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+