Актюркоглу дал окончательный ответ «Спартаку»

Стало известно, перейдет ли Керем Актюркоглу из «Галатасарая» в «Спартак».

25-летний вингер отказал московскому клубу, который был готов платить ему 3,5 миллиона евро в год.

Турецкий футболист ждет предложения из Европы. В случае их отсутствия он останется в команде из Стамбула.

В прошлом сезоне Актюркоглу провел за «Галатасарай» 54 матча, забил 15 голов и сделал 9 ассистов.

На Евро-2024 вингер сборной Турции отличился 1 раз в 4 играх.

Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

Отличите правду от лжи и заберите специальный бонус!