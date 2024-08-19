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Анчелотти прокомментировал ничью «Реала» с «Мальоркой»

19 августа 2024, 10:52
1

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий после ничьей в 1-м туре Примеры против «Мальорки» (1:1).

  • У «Реала» быстрый гол забил форвард Родриго.

«Начало было хорошим для нас, могли забивать второй гол. Во втором тайме не хватало баланса. Могли и проиграть. При большом количестве атак важно держать баланс.

Я недоволен. Нужно было приложить больше усилий и лучше настроиться. Эта игра может нас многому научить.

Нужно прибавлять и в командной игре. Нужно более сплоченности. Это проблема из области психологии», – сказал итальянец.

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Источник: Marca
Испания. Примера Италия. Серия А Реал Мальорка Анчелотти Карло
Комментарии (1)
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DOCTOR PENALTY
1724057123
Можно сказать Реал сам отдал очки, невнятно как-то выглядел.
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