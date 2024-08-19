Анчелотти прокомментировал ничью «Реала» с «Мальоркой»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий после ничьей в 1-м туре Примеры против «Мальорки» (1:1).

У «Реала» быстрый гол забил форвард Родриго.

«Начало было хорошим для нас, могли забивать второй гол. Во втором тайме не хватало баланса. Могли и проиграть. При большом количестве атак важно держать баланс.

Я недоволен. Нужно было приложить больше усилий и лучше настроиться. Эта игра может нас многому научить.

Нужно прибавлять и в командной игре. Нужно более сплоченности. Это проблема из области психологии», – сказал итальянец.