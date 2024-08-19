Анчелотти прокомментировал ничью «Реала» с «Мальоркой»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий после ничьей в 1-м туре Примеры против «Мальорки» (1:1).
- У «Реала» быстрый гол забил форвард Родриго.
«Начало было хорошим для нас, могли забивать второй гол. Во втором тайме не хватало баланса. Могли и проиграть. При большом количестве атак важно держать баланс.
Я недоволен. Нужно было приложить больше усилий и лучше настроиться. Эта игра может нас многому научить.
Нужно прибавлять и в командной игре. Нужно более сплоченности. Это проблема из области психологии», – сказал итальянец.
- «Реал» и «Мальорка» сыграли вничью впервые с 2010 года.
- Следующий соперник «Реала» – «Вальядолид» (25 августа).
Источник: Marca