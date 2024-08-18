Ловчев объяснил, чем ему нравится Станкович

Бывшему спартаковцу Евгению Ловчеву нравится главный тренер Деян Станкович.

«Этот тренер – с характером! Знаете, мне запомнилась одна вещь. Была безобразная игра с «Оренбургом», просто ужасная. А потом «Спартак» с «Химками» играл. И команда была уже другая. Видно, что около бровки тренер ходил просто [заряженный]…

И когда счет был уже 3:0 и «Спартаку» забили гол, Станкович взял бутылку и засадил куда-то! Был виден характер, видно, что этот человек будет требовать», – сказал Ловчев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Серб принял команду в июне.

В 5-м туре РПЛ «Спартак» разгромил «Факел» (3:0).

Следующий соперник «Спартака» – «Зенит» (24 августа).

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?