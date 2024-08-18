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У Аршавина вызвало вопрос решение Семака с «Химками»

18 августа 2024, 18:35
4

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на ничью петербургской команды с «Химками» в 5-м туре РПЛ.

Встреча закончилась со счетом 1:1. «Зенит» спасся от поражения на 88-й минуте.

«Я не понял замысла Семака. Он заменил центрального нападающего при счете 0:1, думаю, это не работало.

Конечно, осечка очень неприятная для «Зенита». И нужно отдать должное «Химкам», моментами владели преимуществом, моментами терпели, и всe это позволило добиться результата», – сказал Аршавин.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Химки Аршавин Андрей Семак Сергей
Комментарии (4)
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Garrincha58
1723998959
Семак умеет не только выставить правильный состав, но и по ходу ещё больше всё испортить и так было много раз особенно когда были еврокубки
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Каратель помойников
1724000011
Недавно же сам Миллер сказал что сырожа гений все видит и предугадывает...как чипсушка позволил себе усомнится в мощи физрука?)
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Админ ресурс
1724001521
быстро же болотный нацпроект сдулся. Ну щас в юбилейный год будут судейками тащить, больше никак не смогут
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raritet
1724006571
Плана Б не было. А здесь еще нужно было среагировать на новую ситуацию. Но нужно сделать скидку : Семак - это же не категория мэтров футбольного цеха.
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