У Аршавина вызвало вопрос решение Семака с «Химками»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин отреагировал на ничью петербургской команды с «Химками» в 5-м туре РПЛ.

Встреча закончилась со счетом 1:1. «Зенит» спасся от поражения на 88-й минуте.

«Я не понял замысла Семака. Он заменил центрального нападающего при счете 0:1, думаю, это не работало.

Конечно, осечка очень неприятная для «Зенита». И нужно отдать должное «Химкам», моментами владели преимуществом, моментами терпели, и всe это позволило добиться результата», – сказал Аршавин.