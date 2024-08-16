Абена: «Я уже играл за «Спартак»

Новичок «Спартака» Мьенти Абена надеется, что ему удастся выиграть трофей с московской командой.

– Интересно, что ты уже играл за «Спартак»…

– Да, я играл за «Спартак»! Но это было в Словакии. Волшебное время. Не знаю почему, но сейчас многое напоминает мне о том периоде.

Может, дело только в имени клуба. В людях, в цветах. Но это правда: в моей жизни уже был «Спартак».

– За клуб из Трнавы ты забил решающий пенальти в финале Кубка Словакии.

– Так и было. Как раз вспоминал эту историю. Сказал тогда команде: «Если будет серия пенальти, то мой удар станет победным». И это случилось. Пусть история повторится здесь.