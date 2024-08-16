Абена: «Я уже играл за «Спартак»

Новичок «Спартака» Мьенти Абена надеется, что ему удастся выиграть трофей с московской командой.
– Интересно, что ты уже играл за «Спартак»…
– Да, я играл за «Спартак»! Но это было в Словакии. Волшебное время. Не знаю почему, но сейчас многое напоминает мне о том периоде.
Может, дело только в имени клуба. В людях, в цветах. Но это правда: в моей жизни уже был «Спартак».
– За клуб из Трнавы ты забил решающий пенальти в финале Кубка Словакии.
– Так и было. Как раз вспоминал эту историю. Сказал тогда команде: «Если будет серия пенальти, то мой удар станет победным». И это случилось. Пусть история повторится здесь.
- Спартаковцы заплатили 1,2 миллиона евро за Абену и подписали с ним контракт до 30 июня 2026 года.
- Футболист сборной Суринама взял 14-й номер, принадлежавший Георгию Джикии.
- Он перешел из венгерского «Ференцвароша», где уже работал с Деяном Станковичем.
Источник: сайт «Спартака»