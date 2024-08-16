Скопинцев вспомнил о знакомстве с экс-тренером «Спартака»: «Мы его брали с собой тусить»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев рассказал, как познакомился с Доменико Тедеско.

«С Тедеско у меня связана история. Когда мне было 18 лет, я был в «Лейпциге», это вторая Бундеслига. У нас там много было (сильных) ребят – Клостерман, Поульсен, Форсберг, Диего Демме…

А Тедеско был тренером академии. И он приходил, вел конспекты, как вести тренировки. Рангник его приглашал. И все думали: «Ну, стоит и стоит тренер, что-то записывает».

Скромный парень, мы его брали с собой тусить вместе со Шпилевским. Он классный парень, искренний, у него положительная энергетика! Таким людям прет по жизни.

Помимо того, что Доменико хорош в понимании футбола, он еще и позитивный, правильно настроенный. С ним запомнилось позитивное общение», – заявил Скопинцев.