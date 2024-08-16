Аршавин рассказал об игре с Алипом в «Кайрате»

Андрей Аршавин вспомнил времена, когда он выступал в алматинском «Кайрате» вместе с Нуралы Алипом.

«Карлос Феррер сразу ставил Нурика центральным защитником в 18 лет. Мне он очень нравился тем, что не боялся. Он спокойно принимал мяч в трудных ситуациях. Вот такие футбольные воспоминания.

Очень скромный был. По-русски не сказать, что не говорил. Наверное, больше стеснялся. Поэтому говорил с пацанами помоложе на казахском», – рассказал Аршавин.