Сутормин прокомментировал переход в «Ростов»

Новобранец «Ростова» Алексей Сутормин рассказал, чем его привлекает футбол команды Валерия Карпина.

– Конечно, я бывал в Ростове‑на‑Дону. Это хороший город. Наслышан о нем от многих знакомых, которые тут побывали подольше, чем я. У меня положительные впечатления. Хочется отдохнуть после долгой дороги, а затем как можно быстрее начать приносить пользу команде.

– Что можете рассказать о главном тренере и команде?

– С Валерием Карпиным я знаком, как и со многими ребятами. Против «Ростова» всегда было непросто играть. Мне привлекательны интенсивность и футбол, которые исповедует команда.

– Чего хочешь добиться в «Ростове»?

– Просто хочу играть и почувствовать тот футбол, в который я могу играть. А также приносить как можно больше пользы команде и становиться сильнее. Всегда можно расти и прогрессировать – я за этим сюда пришел, надеюсь, у меня получится.