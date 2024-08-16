Сутормин прокомментировал переход в «Ростов»

Новобранец «Ростова» Алексей Сутормин рассказал, чем его привлекает футбол команды Валерия Карпина.
– Конечно, я бывал в Ростове‑на‑Дону. Это хороший город. Наслышан о нем от многих знакомых, которые тут побывали подольше, чем я. У меня положительные впечатления. Хочется отдохнуть после долгой дороги, а затем как можно быстрее начать приносить пользу команде.
– Что можете рассказать о главном тренере и команде?
– С Валерием Карпиным я знаком, как и со многими ребятами. Против «Ростова» всегда было непросто играть. Мне привлекательны интенсивность и футбол, которые исповедует команда.
– Чего хочешь добиться в «Ростове»?
– Просто хочу играть и почувствовать тот футбол, в который я могу играть. А также приносить как можно больше пользы команде и становиться сильнее. Всегда можно расти и прогрессировать – я за этим сюда пришел, надеюсь, у меня получится.
- Полузащитник будет выступать за дончан на правах аренды из «Зенита» до конца сезона.
- В этом сезоне 30-летний игрок не провел за петербуржцев ни одного матча.