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  • Тренер «ПСЖ» Энрике упомянул Сафонова на пресс-конференции

Тренер «ПСЖ» Энрике упомянул Сафонова на пресс-конференции

15 августа 2024, 23:58
4

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике пообщался с журналистами перед стартом нового сезона.

Испанец упомянул Матвея Сафонова, отвечая на вопрос о летнем усилении состава.

«Бывают моменты, когда не можешь кого-то подписать. Есть игроки, которые нам интересны, но клуб не может их купить. Некоторые не готовы общаться.

Все игроки, которых мы подписали – Невеш, Пачо и Сафонов – усилят команду, независимо от их возраста.

Это среднесрочный проект, где у нас есть необходимая уверенность в его развитии», – сказал Энрике.

  • Сафонова купили у «Краснодара».
  • «ПСЖ» заплатил за вратаря сборной России 20 млн евро.

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Источник: AS
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей Энрике Луис
Комментарии (4)
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Benifacto
1723759702
ух ты
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subbotaspartak
1723782048
...Тренер «ПСЖ» Энрике упомянул Сафонова на пресс-конференции... об игроке своей команды? Удивительно...
Ответить
Арсен-Горячев-google
1723802565
Ничего себе
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