Тренер «ПСЖ» Энрике упомянул Сафонова на пресс-конференции

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике пообщался с журналистами перед стартом нового сезона.

Испанец упомянул Матвея Сафонова, отвечая на вопрос о летнем усилении состава.

«Бывают моменты, когда не можешь кого-то подписать. Есть игроки, которые нам интересны, но клуб не может их купить. Некоторые не готовы общаться.

Все игроки, которых мы подписали – Невеш, Пачо и Сафонов – усилят команду, независимо от их возраста.

Это среднесрочный проект, где у нас есть необходимая уверенность в его развитии», – сказал Энрике.