В Испании раскрыли подробности поножовщины с участием отца Ямаля

Появилась новая информация о нападении на Мунира Насрауи, отца вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.

Мужчину трижды ударили ножом в среду вечером на автомобильной парковке в городе Матаро.

Этому предшествовал конфликт между Насрауи и неизвестными, облившими его водой с балкона во время прогулки.

Позднее эти же злоумышленники подкараулили отца Ямаля и напали на него. Их уже арестовали и предъявили обвинения в покушении на убийство.

Сам Насрауи по-прежнему находится в больнице. Его жизни уже ничего не угрожает, состояние стабилизировалось.