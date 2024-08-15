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Семак высказался о трансфере Дркушича в «Зенит»

15 августа 2024, 14:38
3

Главный тренер «Зенита «Сергей Семак прокомментировал переход центрального защитника Вани Дркушича в петербургский клуб из «Сочи».

– 13 августа стало известно о переходе в «Зенит» Вани Дркушича. Что можете сказать об этом трансфере и об игроке в целом?

– Игрок прекрасный, я рад, что нам удалось его подписать. Что касается его игры за «Зенит», то мы посмотрим. Я думаю, это вопрос следует адресовать руководству клуба.

В ближайшее время будут определенные новости по поводу Вани. Он игрок молодой, в перспективе обязательно поможет нашей команде. Думаю, это очень хорошая сделка.

  • «Зенит» заплатил за словенца 4 млн евро.
  • Контракт с ним подписан на 5 лет.
  • 24-летний Дркушич провел в «Сочи» 2,5 сезона.
  • Его статистика: 66 матчей, 4 гола, 2 ассиста.

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Дркушич Ваня Семак Сергей
Комментарии (3)
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subbotaspartak
1723725391
Игрок прекрасный,.... Что касается его игры за «Зенит», то мы посмотрим... а нахрена тогда
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