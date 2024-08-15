Семак высказался о трансфере Дркушича в «Зенит»

Главный тренер «Зенита «Сергей Семак прокомментировал переход центрального защитника Вани Дркушича в петербургский клуб из «Сочи».

– 13 августа стало известно о переходе в «Зенит» Вани Дркушича. Что можете сказать об этом трансфере и об игроке в целом?

– Игрок прекрасный, я рад, что нам удалось его подписать. Что касается его игры за «Зенит», то мы посмотрим. Я думаю, это вопрос следует адресовать руководству клуба.

В ближайшее время будут определенные новости по поводу Вани. Он игрок молодой, в перспективе обязательно поможет нашей команде. Думаю, это очень хорошая сделка.