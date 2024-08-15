Названа дата возможного дебюта Миранчука в «Атланте Юнайтед»

Новобранец «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук пока не присоединился к своей новой команде.

«Он еще не приехал в Атланту. Мы надеемся, что он прибудет к концу этой недели и сможет сыграть на следующей неделе против «Лос-Анджелес Гэлакси», – сообщили в пресс-службе клуба.