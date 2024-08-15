Хомуха высказался о будущем Чалова после вылета ПАОКа из Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА и «Шинника» Дмитрий Хомуха прокомментировал положение нападающего ПАОКа Федора Чалова после вылета клуба из квалификации Лиги чемпионов. В 3-м отборочном раунде греческий клуб уступил по сумме двух встреч «Мальме» (2:2 и 3:4).

– ПАОК Чалова не смог пройти квалификацию Лиги чемпионов. Как думаете, не ошибся ли Федор с выбором клуба?

– Я понимаю, что цель была не просто сыграть в Лиге чемпионов, а поиграть в зарубежном чемпионате, чтобы на него обратили внимание.

– Игра в Лиге Европы это хорошая возможность проявить себя для Чалова?

– Несомненно. Если будет действовать результативно, то это даст Федору возможность о себе заявить.

– Федор вышел на замену и сыграл 47 минут. Как считаете, это часть адаптации в новой команде?

– Никто ему не гарантировал место в стартовом составе. Это место нужно вырывать зубами. Нужно выиграть конкуренцию.