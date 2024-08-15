Илич рассказал, как «Пари НН» распределит силы на РПЛ и Кубок России

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич подвел итоги матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с ЦСКА (1:1, по пенальти 2:4).

«Мы сыграли сегодня хорошо, дисциплинированно, агрессивно. Основное время завершилось вничью – 1:1. К сожалению, уступили в серии пенальти.

Конечно, очень сложно играть против таких больших команд, как ЦСКА. Но сегодня моменты были у обеих команд. И в целом, я доволен игрой. Мы заслужили эту ничью в основное время.

Если сравнивать Премьер-лигу и Кубок, то РПЛ – в приоритете. Но мы живем каждой игрой. У нас достаточно футболистов, которые готовятся к каждому матчу. Мы можем распределять силы, чтобы достойно выглядеть и в Кубке, и в чемпионате», – сказал Илич.