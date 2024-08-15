«Спартак» подпишет еще одного игрока из «Ференцвароша»

Защитник «Ференцвароша» Миенти Абена близок к переходу в «Спартак».
Как пишет журналист Иван Карпов, 29-летний игрок подпишет с московским клубом контракт на два года. При этом у «Спартака» будет право расстаться с Абеной после первого сезона с перечислением ему небольшой компенсации.
Сумма трансфера составит 1,5 миллиона евро.
Абена прилетит в Москву в четверг утром.
- Ранее сообщалось о разногласиях в «Спартаке» из-за трансфера Абены.
- Спортивный директор клуба Томаш Амарал не хотел подписывать футболиста, но на приобретении настаивал Деян Станкович.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова