«Спартак» подпишет еще одного игрока из «Ференцвароша»

Защитник «Ференцвароша» Миенти Абена близок к переходу в «Спартак».

Как пишет журналист Иван Карпов, 29-летний игрок подпишет с московским клубом контракт на два года. При этом у «Спартака» будет право расстаться с Абеной после первого сезона с перечислением ему небольшой компенсации.

Сумма трансфера составит 1,5 миллиона евро.

Абена прилетит в Москву в четверг утром.