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В «Спартаке» возникли разногласия из-за трансфера Абены

5 августа 2024, 12:25
21

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал не хочет подписывать защитника Миенти Абену из «Ференцвароша». Однако на переходе футболиста настаивает главный тренер Деян Станкович. По данным Metaratings.ru, Амарал склоняется к другим вариантам на позицию центрального защитника.

Тем не менее, вероятность трансфера остаeтся высокой, а его сумма может составить около 1,2-1,5 миллиона евро. Окончательное решение будет принято в ближайшее время.

Первые неформальные контакты «Спартака» с представителями Абены состоялись около месяца назад.

  • Контракт Абены с «Ференцварошем» действителен до 30 июня 2026 года.
  • В минувшем сезоне 29-летний футболист провeл 26 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Суринамец также провел 1 встречу в нынешнем сезоне.
  • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.
  • Абена вызывается в сборную Суринама и в этом году провел 2 встречи в отборе на ЧМ-2026.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Венгрия. Национальный чемпионат Спартак Ференцварош Абена Миенти
Комментарии (21)
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Иннокентий-Смоктуновский-
1722851046
Он и у них на скамейке сидит нахрен нужен не пойму как может такой игрок усилить причём которому уже под 30 и который на спаде карьеры ведь явно же что он и им самим особо не нужен
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Зарема лис
1722851078
Если купят Абену Томаш может сматывать удочку и возвращаться в Португалию
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Spartak_forv@
1722851315
Лучше бы опорника искали с таким же маниакальным упорством
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mahan
1722851346
Нам, лучше опорника бы привезли настоящего, и из клуба продали бы Мартинса, Медину, Умярова.
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Мордаванин
1722851427
"Подгузники для взрослых Abena (Абена) на OZON по выгодным ценам!") скртая реклама ничего не боятся
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acor94
1722851735
Я надеюсь, они одумаются. Спартак работает над понижением уровня чемпионата? Мне кажется это саботаж!
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alefreddy
1722856271
деньги небольшие а может он сильнее других которые в составе
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lek!
1722857007
Как любит спартак жадничать на игроках , а потом в конце сезона жаловаться , что Зенит всех скупил .
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ivany4
1722858932
Рабочий момент. Одному работать с футболистами и давать результат, другому - уложиться в бюджет и продать неликвид.
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NewLife
1722863050
Абена мать, нужен опорник.
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