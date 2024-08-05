В «Спартаке» возникли разногласия из-за трансфера Абены

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал не хочет подписывать защитника Миенти Абену из «Ференцвароша». Однако на переходе футболиста настаивает главный тренер Деян Станкович. По данным Metaratings.ru, Амарал склоняется к другим вариантам на позицию центрального защитника.
Тем не менее, вероятность трансфера остаeтся высокой, а его сумма может составить около 1,2-1,5 миллиона евро. Окончательное решение будет принято в ближайшее время.
Первые неформальные контакты «Спартака» с представителями Абены состоялись около месяца назад.
- Контракт Абены с «Ференцварошем» действителен до 30 июня 2026 года.
- В минувшем сезоне 29-летний футболист провeл 26 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Суринамец также провел 1 встречу в нынешнем сезоне.
- Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.
- Абена вызывается в сборную Суринама и в этом году провел 2 встречи в отборе на ЧМ-2026.
Источник: Metaratings.ru