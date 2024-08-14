Стало известно, на каком матче случился конфликт Глушенкова и Карпина

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич дополнил инсайд своего коллеги Дмитрия Шнякина о конфликте форварда «Зенита» Максима Глушенкова и главного тренера сборной России Валерия Карпина.

Глушенков отказался выходить на замену в товарищеском матче.

«Это было в матче с Катаром в 2023 году. В итоге Глушенков все же вышел на поле. Карпин считает, что за отказ надо наказывать. В характере Глушенкова он видит себя», – сказал Генич.

С тех пор Глушенкова в сборной России не было.

Максим сейчас лучший бомбардир сезона РПЛ (7 голов).

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