Стало известно, на каком матче случился конфликт Глушенкова и Карпина

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич дополнил инсайд своего коллеги Дмитрия Шнякина о конфликте форварда «Зенита» Максима Глушенкова и главного тренера сборной России Валерия Карпина.
- Глушенков отказался выходить на замену в товарищеском матче.
«Это было в матче с Катаром в 2023 году. В итоге Глушенков все же вышел на поле. Карпин считает, что за отказ надо наказывать. В характере Глушенкова он видит себя», – сказал Генич.
- С тех пор Глушенкова в сборной России не было.
- Максим сейчас лучший бомбардир сезона РПЛ (7 голов).
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Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова