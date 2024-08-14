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  • Булыкин рассказал, почему никто из клубов не хочет подписывать Джикию

Булыкин рассказал, почему никто из клубов не хочет подписывать Джикию

14 августа 2024, 08:47
7

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о Георгии Джикии. 30-летний защитник не может найти клуб после ухода из «Спартака» в конце прошлого сезона.

Ранее появилась информация, что Джикия может перейти в медиаклуб.

«Джикия мог бы ещe поиграть в командах РПЛ, но хочет слишком большую зарплату, которая всех отпугивает. Все также думают о его физическом состоянии. Если бы всe было в порядке, то он уже бы где-то тренировался и даже играл. Но так ему придeтся поддерживать форму с командой Медиалиги. Это ещe больше отдаляет его от профессиональной команды.

Вопрос в том, чего хочет футболист. Это касается и Дзюбы. Думаю, у них предложения были, но они не согласились. Теперь приходится ждать у моря погоды. Если они и дальше будут придерживаться своей позиции, то они нигде играть не будут. Нужно выбрать команду и поехать. Ведь у Джикии был вариант даже заграницей. Если он сейчас будет тренироваться с командой Медиалиги, то потеряет время и потеряет предложения из заграницы», – сказал Булыкин.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Булыкин Дмитрий Джикия Георгий
Комментарии (7)
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aldo conte
1723619788
По одёжке протягивай ножки. Под "одёжкой" в данном контексте надо понимать возраст, мастерство и прочие аспекты, включая "непростые характеры" этих двух персон.
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andr45
1723622236
«Джикия мог бы ещe поиграть в командах медиалиги, но уж больно он склочный)
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alefreddy
1723635891
да все правильно глаголит
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Всеволод-Малиновский-vkon
1723646030
Дзюба наверное ведёт себя так , что никто такого не хочет
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Aleksander-Kulesh-google
1723650759
Всё очень просто. Сегодняшние футболисты незаслуженно высокими зарплатами просто избалованы. Футболисты 80-х, 90-х годов были намного классом выше сегодняшних и были востребованы зарубежными клубами.
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Исмо
1723740880
Я реально их не понимаю,чем без дела сидет, лучше играй, даже если меньше платять чем ты хочешь, вообще охренели кривоногие(((
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