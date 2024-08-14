Булыкин рассказал, почему никто из клубов не хочет подписывать Джикию

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о Георгии Джикии. 30-летний защитник не может найти клуб после ухода из «Спартака» в конце прошлого сезона.

Ранее появилась информация, что Джикия может перейти в медиаклуб.

«Джикия мог бы ещe поиграть в командах РПЛ, но хочет слишком большую зарплату, которая всех отпугивает. Все также думают о его физическом состоянии. Если бы всe было в порядке, то он уже бы где-то тренировался и даже играл. Но так ему придeтся поддерживать форму с командой Медиалиги. Это ещe больше отдаляет его от профессиональной команды.

Вопрос в том, чего хочет футболист. Это касается и Дзюбы. Думаю, у них предложения были, но они не согласились. Теперь приходится ждать у моря погоды. Если они и дальше будут придерживаться своей позиции, то они нигде играть не будут. Нужно выбрать команду и поехать. Ведь у Джикии был вариант даже заграницей. Если он сейчас будет тренироваться с командой Медиалиги, то потеряет время и потеряет предложения из заграницы», – сказал Булыкин.