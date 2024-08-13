Литвинов: «Джикия за время без клуба только прибавил, занимается каждый день»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о проблемах с поиском нового клуба у экс-защитника команды Георгия Джикии.

«Джикия долго без клуба? Может, просто не могут найти какое-то общее решение. Уверен, что он пригодился бы любой команде РПЛ.

Мог сбавить в кондициях за время без клуба? Нет. Георгий – большой профессионал. Постоянно с ним общаюсь, он занимается каждый день. Честно, видя его форму, когда мы с ним встречаемся, мне кажется, он только прибавил», – сказал Литвинов.