Литвинов: «Джикия за время без клуба только прибавил, занимается каждый день»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о проблемах с поиском нового клуба у экс-защитника команды Георгия Джикии.
«Джикия долго без клуба? Может, просто не могут найти какое-то общее решение. Уверен, что он пригодился бы любой команде РПЛ.
Мог сбавить в кондициях за время без клуба? Нет. Георгий – большой профессионал. Постоянно с ним общаюсь, он занимается каждый день. Честно, видя его форму, когда мы с ним встречаемся, мне кажется, он только прибавил», – сказал Литвинов.
- Джикия был в «Спартаке» с декабря 2016 года.
- Он забил 5 голов и сделал 11 ассистов в 215 матчах.
- С 2019 года Георгий был капитаном команды.
Источник: «Спорт-Экспресс»