Карпин прокомментировал победу «Ростова» над «Химками»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги выигранного матча с «Химками».

Команды встречались во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Ростовчане дома победили со счетом 3:1.

– Насколько сегодня довольны качеством футбола? Если довольны, то какой из таймов понравился больше?

– Первый тайм понравился больше. Насколько доволен? Нормально, так скажем. Единственное, конечно, за эту игру создали, по‑моему, больше моментов, чем за три или четыре предыдущих.

Сколько еще надо создавать, чтобы забивать? Это говорит о том, что надо завершать моменты.

– Чего у вас сейчас больше: радости или недоумения?

– Я бы сказал: не недоумение, раздражение. Сколько нужно моментов создать, чтобы спокойно закончить игру?

Сами себе гол привезли. Могли восемь забить. Выходы один на один – бьем во вратаря.