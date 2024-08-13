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Карпин прокомментировал победу «Ростова» над «Химками»

13 августа 2024, 22:44
3

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги выигранного матча с «Химками».

  • Команды встречались во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
  • Ростовчане дома победили со счетом 3:1.

– Насколько сегодня довольны качеством футбола? Если довольны, то какой из таймов понравился больше?

– Первый тайм понравился больше. Насколько доволен? Нормально, так скажем. Единственное, конечно, за эту игру создали, по‑моему, больше моментов, чем за три или четыре предыдущих.

Сколько еще надо создавать, чтобы забивать? Это говорит о том, что надо завершать моменты.

– Чего у вас сейчас больше: радости или недоумения?

– Я бы сказал: не недоумение, раздражение. Сколько нужно моментов создать, чтобы спокойно закончить игру?

Сами себе гол привезли. Могли восемь забить. Выходы один на один – бьем во вратаря.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Химки Ростов Карпин Валерий
Комментарии (3)
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mutabor0992
1723580705
Вопрос знатокам в "Что?Где?Когда?"."А Валера когда-нибудь бывает доволен?"Минута на размышления.Пииип.
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xaratkanwal
1723581623
Мужики, не стоит верить в прогнозы от телеграм-каналов и пабликов. Особенно прогнозы от БК))) Ищите лучший сервис страны в любом поиске по фразе: «серебряный прогноз». Это сайт. 10 лет им. Гарантии на прогнозы.
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Константин-Шапкин-google
1723703286
Команда работает над ошибками. Это видно
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