Орлов рассказал, почему Сергеев перестал проходить в основу «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов сообщил, что форвард «Зенита» Иван Сергеев не устраивает тренерский штаб.

«Мне сейчас Сергей Семак подтвердил. Вдруг Матео Кассьерра травму получит, кто будет центрфорвардом? Я говорю: «А Ваня Сергеев?». А он: «Ну, не впечатляет».

Говорит, что ему будут давать возможности, но он должен совсем иначе относиться к тренировкам и своим выходам на поле. Он ведь играл в Кубке – и как? Ничто и никак. Вот такие проблемы», – сказал комментатор на «Радио Зенит».