Евсеев ответил на вопрос о возвращении Соболева в состав «Спартака»

Вадим Евсеев не уверен, что вернул бы Александра Соболева в состав, если бы тренировал «Спартак».

– Вы приняли бы Соболева обратно, будучи тренером?

– Наверное, принимает не тренер, а руководство.

– Если бы это зависело только от вас?

– В «Уфу» вернул бы, в «Спартак» – не знаю. Мне сначала надо там оказаться. Всегда везде разные ситуации.

Один раз в «Локомотиве» Бикей при нас сказал Муслину пару слов на вопрос: «Где ты был?»

Муслин выгнал его с тренировки. На следующий день Бикей тренировался с нами.

Мы говорим Муслину: «Тренер, почему он с нами тренируется?» Он ответил: «Мы поговорили, надо его вернуть».

Я говорю: «Это вы поговорили, мы-то его не возвращали».