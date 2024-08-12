Евсеев ответил на вопрос о возвращении Соболева в состав «Спартака»

Вадим Евсеев не уверен, что вернул бы Александра Соболева в состав, если бы тренировал «Спартак».
– Вы приняли бы Соболева обратно, будучи тренером?
– Наверное, принимает не тренер, а руководство.
– Если бы это зависело только от вас?
– В «Уфу» вернул бы, в «Спартак» – не знаю. Мне сначала надо там оказаться. Всегда везде разные ситуации.
Один раз в «Локомотиве» Бикей при нас сказал Муслину пару слов на вопрос: «Где ты был?»
Муслин выгнал его с тренировки. На следующий день Бикей тренировался с нами.
Мы говорим Муслину: «Тренер, почему он с нами тренируется?» Он ответил: «Мы поговорили, надо его вернуть».
Я говорю: «Это вы поговорили, мы-то его не возвращали».
- 27-летний Соболев в «Спартаке» с 2020 года.
- Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
- С 23 июля нападающий отстранен от тренировок с основой. Он якобы сказал, что хочет уйти в «Зенит».
- Клубы не договорились о сумме трансфера. «Зенит» предлагал 8 млн евро, «Спартак» потребовал 12-15 млн евро.
Источник: «Это футбол, брат!»