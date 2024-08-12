Титов назвал нынешнего лидера «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Егор Титов высказался об игре Эсекьеля Барко в матче с «Ахматом» (0:0). Он считает аргентинца нынешним лидером московской команды.

– От Барко ожидали большего?

– Видно, что это классный футболист. Он ведет игру команды. Но «Ахмат» здорово подготовился, разобрал соперника, перекрыл все зоны. Как только аргентинец получал мяч, один, а то и два футболиста гостей оказывались рядом с ним. С другой стороны, забей он на 96-й минуте, это была бы просто уникальная ситуация!

В целом Барко сыграл неплохо, но не ярко. Не так, как в матчах с «Химками» и «Крыльями». При этом, заметьте, мы уже от него ждем, что он будет делать разницу в каждом туре. Барко нас за столь короткий промежуток времени приучил к тому, что является лидером «Спартака». Это приятно. Но вот только не каждый соперник дает возможность сильному футболисту проявить свои лучшие качества.