Осинькин: «Было сложно представить, что Глушенков станет номером один в российском футболе»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин признался, что его удивил прогресс Максима Глушенкова.

Российский нападающий забил 9 голов в 6 матчах за «Зенит».

Осинькин тренировал Глушенкова в «Чертаново» и «Крыльях Советов».

«У меня два этапа большой и длительной работы с ним. Я начал еще школьником привлекать его к игре за команду «Чертаново». Тогда он только формировался как личность и футболист. Ему надо было еще окрепнуть. В тот момент мне было сложно представить, что он станет футболистом № 1 в российском футболе.

У меня всегда была слабость к креативными, мыслящим нестандартно футболистам.

Второй этап работы – в «Крыльях Советов», в РПЛ. И тогда мы ожидали прогресса. Он к нам попал после травмы, ему надо было прийти в себя. И он стал у нас главным футболистом в команде», – сказал Осинькин.