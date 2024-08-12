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  • Орлов назвал игрока «Зенита», который заслуживает внимания не меньше Глушенкова

Орлов назвал игрока «Зенита», который заслуживает внимания не меньше Глушенкова

12 августа 2024, 10:51
4

Комментатор Геннадий Орлов высоко оценил игру нападающего «Зенита» Педро. 18-летний бразилец сделал голевую передачу на Максима Глушенкова в матче с «Динамо» (1:0).

«Кто остановит такого Глушенкова? Посмотрим. Но тут стоит говорить не только о нем, но и о партнерах. Какой шикарный пас ему выдал Педро!

Молодой бразилец – хорош. Я даже порой переживаю, что через него мало играют. Он способен на большее! Может, партнеры где-то щадят его, берегут? Но Педро в состоянии делать разницу. Отлично сложен, здорово бежит, вынослив.

Его физические данные важны особенно во втором тайме, когда защитники соперников уже подустали», – сказал Орлов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Педро Орлов Геннадий
Комментарии (4)
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paracetamol
1723455086
Глушенкова могут остановить только медные трубы! Ну а Педро хорош, это врожденное!
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САДЫЧОК
1723463378
Конечно Педро в 10 раз сильнее и лучше пучеглазого! Выпученный Дзюбу напоминает много забивает -а по суте бревно , пешеход . часто ошибающийся!
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Xesus
1723463714
Не нравится мне этот Глушенков, с Карпиным спорит, Дзюба 2
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FCSpartakM
1723467231
бестолковый игрок, который выпадает из игры порой, потому что кроме как обводить -ничего не умеет. пихни его в условный ЦСКА и он там будет примерно как Карраскаль в свое время.
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