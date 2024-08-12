Орлов назвал игрока «Зенита», который заслуживает внимания не меньше Глушенкова

Комментатор Геннадий Орлов высоко оценил игру нападающего «Зенита» Педро. 18-летний бразилец сделал голевую передачу на Максима Глушенкова в матче с «Динамо» (1:0).

«Кто остановит такого Глушенкова? Посмотрим. Но тут стоит говорить не только о нем, но и о партнерах. Какой шикарный пас ему выдал Педро!

Молодой бразилец – хорош. Я даже порой переживаю, что через него мало играют. Он способен на большее! Может, партнеры где-то щадят его, берегут? Но Педро в состоянии делать разницу. Отлично сложен, здорово бежит, вынослив.

Его физические данные важны особенно во втором тайме, когда защитники соперников уже подустали», – сказал Орлов.