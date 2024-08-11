Гаджиев: «Промес мне всегда импонировал как пацан; жаль, что его нет в «Спартаке»

Президент AMC Fight Nights и болельщик «Спартака» Камил Гаджиев расстроен, что в команде нет Квинси Промеса. У него истек контракт.

«Жаль, что Квинси нет. Я на самом деле расстроен. Мне он и как игрок, и как пацан всегда импонировал, когда я ходил на трибуны. Но что поделаешь. Всему свое время», – сказал Гаджиев.

Ранее суд в Амстердаме заочно осудил футболиста на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

32-летний футболист находится в ОАЭ, где ожидает рассмотрение дела об экстрадиции в Нидерланды.

За «Спартак» Промес провeл 235 матчей во всех турнирах, забив 114 голов и сделав 59 результативных передач.

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