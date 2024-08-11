Мостовой: «Я забил голов больше, чем у некоторых волос на голове»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о работе иностранных тренеров в РПЛ.

Сам Мостовой в данное время проходит обучение на тренерскую лицензию.

– «Пари НН» под руководством Саши Илича показывает невзрачный результат. Вас не задевает, что нижегородцев тренирует зарубежный специалист, а российские тренеры сидят без работы?

– Уже не только я, но и многие про наш футбол давным-давно все знают. Многим не нравится мое выражение, что я забил голов больше, чем у некоторых людей волос на голове. В жизни главное – деньги, связи и так далее. Какая кому разница, играл ты где-то или нет? Вот и появляются у нас такие кадры.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?