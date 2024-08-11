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  • Мостовой: «Я забил голов больше, чем у некоторых волос на голове»

Мостовой: «Я забил голов больше, чем у некоторых волос на голове»

11 августа 2024, 19:18
12

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о работе иностранных тренеров в РПЛ.

Сам Мостовой в данное время проходит обучение на тренерскую лицензию.

«Пари НН» под руководством Саши Илича показывает невзрачный результат. Вас не задевает, что нижегородцев тренирует зарубежный специалист, а российские тренеры сидят без работы?

– Уже не только я, но и многие про наш футбол давным-давно все знают. Многим не нравится мое выражение, что я забил голов больше, чем у некоторых людей волос на голове. В жизни главное – деньги, связи и так далее. Какая кому разница, играл ты где-то или нет? Вот и появляются у нас такие кадры.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: Rusfootball
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Илич Саша Мостовой Александр
Комментарии (12)
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NewLife
1723393603
Точно больше, чем у Генича и Карася волос на голове.)
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Мордаванин
1723393823
ты накого инагентская рожа намекаешь ?)
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Бывалый1488
1723394104
Мостовой что-то расхорахорился совсем уж.
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BuenosArgentina
1723394855
Достал он уже
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Bozigit
1723397068
Классно. Я лысый)
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Damir07
1723400691
Наверное он сравнил себя с фантомасом когда говорил про волосы )))
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Damir07
1723400724
Этот мостовой так себя описывает что он лучше и месси и криша вместе взятые )))
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Pourquoi pas
1723402353
Трепло КаБелое...
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acor94
1723454055
Я бы сказал иначе. Даже у лысого Спалетти больше волос, чем у тебя голов.
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James--google
1723558092
Мостовой упорно болтает, намекая на свои тренерские способности(им же воображаемые) но никто ему места не предлагает. А так хочется!вот и остаётся пыхтеть в углу,
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