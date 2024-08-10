Рабинер назвал динамовца, виновного в пропущенном голе от «Зенита»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер поделился впечатлениями по итогам матча 4-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо» (1:0).

Единственный гол забил Максим Глушенков.

«По игре считаю, что Марцел Личка заменой Гладышева на Карраскаля в перерыве начал чинить то, что работает. В итоге Хорхе не доработал за Педро – гол. И оставшееся время Карраскаль был плох.

Но пенальти заработал, как ни парадоксально, именно он», – написал Рабинер.

«Зенит» единолично лидирует в РПЛ.

«Динамо» проиграло впервые в сезоне РПЛ.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?