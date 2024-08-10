Стали известны стартовые составы на матч 4 тура РПЛ в котором сыграют «Краснодар» и ЦСКА. Игра состоится 10 августа, начало встречи запланировано на 20:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Коста, Кайо, Петров, Кастаньо, Ленини, Сперцян, Са, Батчи, Мозес.

Главный тренер: Мурад Мусаев

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Дивеев, Мойзес, Роша, Круговой, Зделар, Бистрович, Обляков, Жамалетдинов, Мусаев.

Главный тренер: Марко Николич

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