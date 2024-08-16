Реакция ЦСКА на вердикт ЭСК РФС по фолу Сперцяна против Роши

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо оценил решение экспертно-судейской комиссии РФС по матчу 4-го тура РПЛ с «Краснодаром».

Игру судил Владимир Москалев.

Армейцы проиграли со счетом 1:2.

ЦСКА обратился в ЭСК по поводу эпизода с неудалением Эдуарда Сперцяна на 40-й минуте.

Полузащитник шипами ударил в голеностоп соперника и не был наказан.

В комиссии посчитали, что Сперцян заслуживал только желтой карточки.

«У нас остались вопросы, тем более мы считаем, что в идентичных эпизодах наши игроки удалялись и получали дисквалификации.

При этом мы убеждены, что в преддверии дерби подобные обсуждения в СМИ точно не помогают арбитрам, и предлагаем дождаться ближайшего матча, чтобы понять, тенденция это или нет», – сказал Брейдо.