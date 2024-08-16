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  • Реакция ЦСКА на вердикт ЭСК РФС по фолу Сперцяна против Роши

Реакция ЦСКА на вердикт ЭСК РФС по фолу Сперцяна против Роши

16 августа 2024, 21:21
10

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо оценил решение экспертно-судейской комиссии РФС по матчу 4-го тура РПЛ с «Краснодаром».

  • Игру судил Владимир Москалев.
  • Армейцы проиграли со счетом 1:2.
  • ЦСКА обратился в ЭСК по поводу эпизода с неудалением Эдуарда Сперцяна на 40-й минуте.
  • Полузащитник шипами ударил в голеностоп соперника и не был наказан.
  • В комиссии посчитали, что Сперцян заслуживал только желтой карточки.

«У нас остались вопросы, тем более мы считаем, что в идентичных эпизодах наши игроки удалялись и получали дисквалификации.

При этом мы убеждены, что в преддверии дерби подобные обсуждения в СМИ точно не помогают арбитрам, и предлагаем дождаться ближайшего матча, чтобы понять, тенденция это или нет», – сказал Брейдо.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Сперцян Эдуард Роша Виллиан
Комментарии (10)
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FCSpartakM
1723834838
Так и знал, что тут не признают КК. И в принципе это и не красная. Жесткая,но накладка. Сперцян в ногу не играет, выставляет ее вперед, где защитник первый оказался на мяче. Если бы всадил бы в ногу сам, то была красная.
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волчарик
1723835689
Правила настолько не однозначные , что наверное даже арбитры не знают как судить . И это во всем мире , во вред футболу.
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Красногвардейчик
1723838340
Молодец Брейдо
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Andrering87
1723845088
Ля, не согласен чистая кк, пздц решение...
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MichelWB
1723888682
Политическое решение. Если бы признали КК, значит судья повлиял на результат матча, а это и репутация (хотя куда уж хуже) судей и возможная отмена результата матча (но это даже теоретически из области фантастики). А так и признали, что нарушение есть, и отсутствие наказания прямого влияния на исход мачта не оказывает. Только как по мне, сделали только хуже. Теперь всем стало понятно, что не только судья лоханулся, но и то, что ЭСК РФС система аморфная и безхребеная и пользы футболу не приносящая.
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Хулиганин
1723987536
Всем судьям по транспортиру, измерять угол естественности оттопыривания рук в штрафной. Всем футболерам на тапки по динамометру, измерять силу продавливания.
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