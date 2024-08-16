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  • ЭСК РФС озвучил решение по неудалению Сперцяна за удар шипами в ногу Роши

ЭСК РФС озвучил решение по неудалению Сперцяна за удар шипами в ногу Роши

16 августа 2024, 18:18
15

Экспертно-судейская комиссия РФС разобрала работу арбитра в матче 4-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА.

  • Игру судил Владимир Москалев.
  • Армейцы проиграли со счетом 1:2.
  • ЦСКА обратился в ЭСК по поводу эпизода с неудалением Эдуарда Сперцяна на 40-й минуте.

Решение комиссии

Судья правильно не удалил с поля Эдуарда Сперцяна («Краснодар») на 40-й минуте матча.

Данный игрок, направляя свою ногу к мячу при попытке заблокировать удар, совершил в воздухе контакт открытой стопой с ногой соперника, который продолжил свое движение ногой по инерции после удара по мячу.

Данный контакт большинство членов комиссии расценивает как безрассудный. Игрок «Краснодара» не учитывал опасность своих действий и возможных последствий для соперника, при этом в контакте не было чрезмерной силы.

Комиссия не видит очевидных оснований считать действия игрока «Краснодара» серьезным нарушением правил игры и, соответственно, у ВАР не было очевидных оснований для вмешательства в данную игровую ситуацию.

Большинство членов комиссии считает, что судье следовало вынести предупреждение Сперцяну за безрассудное поведение в данном игровом эпизоде.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Сперцян Эдуард Роша Виллиан
Комментарии (15)
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k611
1723822489
В еврокубках арбитр за данный эпизод удалил бы наверно. Такое ощущение что ЭСК соглашаются со всеми решениями арбитра, дабы его не дискредитировать.
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Mirak92
1723822758
Всегда так было. За неумышленное причинение вреда здоровью, в последствие травмы и выноса с поля . Красная карточка. Но по мне, как желтая. Не умышленно было. Да и Эдик извинился, порядочно. Роша сам грязно играет. Здоровья !
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СвинкаСправедливости
1723823362
Ну, на самом деле, вполне игровой момент, то есть, это не безрассудное поведение, зря используют формулировку. Тут даже высоко поднятой ноги не было, просто ноги нашли друг друга. А вот к размеру щитков Роши есть вопросы, конечно. Наверное, их он покупал в Детском Мире...Но у нас Байрамян вообще без щитков вышел, видимо, когда Глушаков задел его шипами. Таких эпизодов достаточно в каждом туре, но игроки упорно игнорируют устоявшуюся экипировку, которую вводили после серьёзных травм.
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Январь 59
1723826055
Гораздо больше вопросов к щиткам Роши. Были времена , что за такие женские прокладки, судья не выпускал игрока на поле. Это преднамеренный риск получить травму. И не надо показывать швы на рассечении, это место должно быть защищено щитками. По правилам экипировки, футболист должен быть в щитках. Правила нарушил Роша , за вот это разгильдяйство, за дешёвые понты, за игнор экипировки получил по полной программе. И не надо раздувать истерику. Сам виноват , сам получил то , на что нарывался. Это сродни с ремням безопасности в автомобиле. Вы можете себе представить , что бы в спортивном авто, на гонках пилот был привязан бантиком? Вот и здесь грубое нарушение экипировки. И не только Роша, но Кривцов вместо гетр носит носочки , а вместо щитков фи
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Чехов на Садовой
1723828428
Козлы они все !
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Красногвардейчик
1723838289
Во цирк)) нропорол ногу и не было силы?)) Уж сказали бы так...ногу совсем не оторвал, значит нет удаления)) разгонять нужно весь этот коррумпированный ЭСК!!!!
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Artemka444
1723841869
Бездари
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