ЭСК РФС озвучил решение по неудалению Сперцяна за удар шипами в ногу Роши

Экспертно-судейская комиссия РФС разобрала работу арбитра в матче 4-го тура РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА.

Игру судил Владимир Москалев.

Армейцы проиграли со счетом 1:2.

ЦСКА обратился в ЭСК по поводу эпизода с неудалением Эдуарда Сперцяна на 40-й минуте.

Решение комиссии

Судья правильно не удалил с поля Эдуарда Сперцяна («Краснодар») на 40-й минуте матча.

Данный игрок, направляя свою ногу к мячу при попытке заблокировать удар, совершил в воздухе контакт открытой стопой с ногой соперника, который продолжил свое движение ногой по инерции после удара по мячу.

Данный контакт большинство членов комиссии расценивает как безрассудный. Игрок «Краснодара» не учитывал опасность своих действий и возможных последствий для соперника, при этом в контакте не было чрезмерной силы.

Комиссия не видит очевидных оснований считать действия игрока «Краснодара» серьезным нарушением правил игры и, соответственно, у ВАР не было очевидных оснований для вмешательства в данную игровую ситуацию.

Большинство членов комиссии считает, что судье следовало вынести предупреждение Сперцяну за безрассудное поведение в данном игровом эпизоде.