Мостовой заявил, что Мусаев не причастен к победе «Краснодара» над ЦСКА

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу «Краснодара» над ЦСКА в матче 4-го тура РПЛ.

Команда Мурада Мусаева выиграла со счетом 2:1.

«При чeм здесь Мусаев? У «Краснодара» хорошая команда, которая по-любому будет набирать очки. У ЦСКА тоже нормальная команда, но просто не получилось – у них так бывает в играх с «Краснодаром».

ЦСКА и «Краснодар» в любом случае будут наверху. Думаю, победа «Краснодара» заслуженна, у ЦСКА особо ничего не было. Но ничьей все остались бы довольны», – сказал Мостовой.