Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой заявил, что Мусаев не причастен к победе «Краснодара» над ЦСКА

Мостовой заявил, что Мусаев не причастен к победе «Краснодара» над ЦСКА

12 августа 2024, 11:53
10

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу «Краснодара» над ЦСКА в матче 4-го тура РПЛ.

Команда Мурада Мусаева выиграла со счетом 2:1.

«При чeм здесь Мусаев? У «Краснодара» хорошая команда, которая по-любому будет набирать очки. У ЦСКА тоже нормальная команда, но просто не получилось – у них так бывает в играх с «Краснодаром».

ЦСКА и «Краснодар» в любом случае будут наверху. Думаю, победа «Краснодара» заслуженна, у ЦСКА особо ничего не было. Но ничьей все остались бы довольны», – сказал Мостовой.

Еще по теме:
Мостовой предсказал исход дерби «Динамо» – «Спартак» 7
Реакция Мостового на дебют Батракова в стартовом составе «Галатасарая» 1
Мостовой призвал клуб РПЛ уволить тренера 18
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар Мостовой Александр
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Александр.Т.
1723454576
Когда команда выигрывает Мусаев не причастен а когда проигрывает виноват Мусаев , вот и вся логика Сани Мастового.
Ответить
rcry
1723455044
да назначьте уже мостового тренером краснодара - что бы он угомонился)))
Ответить
R_a_i_n
1723455369
Мостовой конченый царь
Ответить
evgevg13
1723455765
А Мусаев на это может ответить, что Мостовой вообще не причастен к любым результатам в РПЛ.
Ответить
Против дэбилов
1723477134
Ну ни как мост не угомонится, обидно ему что ни где не может устроиться, осталось только пасквили строчить, он же из футболистов, а Мусаев просто детский тренер,.
Ответить
Вадим2591
1723527077
Тупой и еще тупее…
Ответить
odessakmv
1723528701
а если бы быки проиграли, царёк кричал бы, что Мусаев виноват!?
Ответить
Главные новости
Геркус вынес жесткий вердикт «Локомотиву»
15:54
ФотоФутболист АПЛ попал в аварию – его машина перевернулась
15:28
Павлюченко призвал российских футболистов уезжать из России
15:16
1
Реакция Мостового на уход Хлусевича из «Спартака»
14:55
1
Карседо – российскому судье: «Ты хороший человек и арбитр, мы тобой очень довольны»
14:37
4
Смородская одним словом описала летнюю трансферную кампанию «Локомотива»
14:25
2
Заболотный рассказал о «внутрянке» «Спартака»: «Было много обидчивых игроков»
14:20
1
ФотоКлуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
14:10
Стало известно, сколько клубов сыграет от России в еврокубках при снятии бана
13:21
7
ФотоТоп-10 самых дорогих продаж в РПЛ летом
13:10
Все новости
Все новости
Заболотный высказался о работе Карседо в «Спартаке»
15:40
Мусаев оценил игру Сафонова за «ПСЖ»
15:33
Заболотный рассказал о «внутрянке» «Спартака»: «Было много обидчивых игроков»
14:20
1
ФотоКлуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
14:10
Фото«Крылья» расстались с двумя нападающими
14:00
Фото«Балтика» подписала нападающего из Первой лиги
13:50
ФотоИгрок ЦСКА перебрался в клуб Второй лиги
13:30
Стало известно, сколько клубов сыграет от России в еврокубках при снятии бана
13:21
7
ФотоТоп-10 самых дорогих продаж в РПЛ летом
13:10
Фото«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
12:59
Переход в «Спартак» для Головина назвали понижением в классе
12:50
1
ФотоТоп-10 самых дорогих покупок в РПЛ летом
12:42
2
«Рубин» приобрел игрока «Зенита» за 30 миллионов рублей
12:28
Плата – о трансфере в «Динамо»: «Не знаю, что там придумали, у меня ничего не болит»
12:19
ФотоРПЛ выявила автора лучшего гола в июле и августе
12:03
2
Мусаев высказался о варианте с Дзюбой для «Краснодара»
11:52
1
Заболотный объяснил случайностью попадание допинга в свой организм
11:44
8
ФотоКлуб РПЛ подписал сербского игрока и воспитанника «Краснодара»
11:32
Где смотреть матч ЦСКА – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:22
Где смотреть матч «Динамо» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:19
Стал известен потенциальный новичок «Спартака» зимой
11:17
4
Где смотреть матч «Зенит» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:16
Где смотреть матч «Факел» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:13
Орлов – о перестройке в «Зените»: «Нужна свежая кровь»
10:47
15
Срыв перехода Самородова помешал еще одному трансферу «Спартака»
10:19
5
В клубе РПЛ могут сменить главного тренера
09:56
5
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
09:29
2
Два клуба заинтересованы в Заболотном
09:11
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+