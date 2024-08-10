Канчельскис дал совет «Спартаку» и Соболеву

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о ситуации с нападающим «Спартака» Александром Соболевым.

«Соболеву будет тяжело, если не найдeт компромисс со «Спартаком». Тогда уйдeт свободным агентом, будет какое-то время без тренировочного процесса. Никому не надо просто так платить деньги и мурыжить друг друга.

Для всех игроков тоже не очень хорошо, когда в команде такой раздор. Здесь должны прийти к какому-то компромиссу. История с «Зенитом» не красит ни Соболева, ни «Спартак». Из любой ситуации есть мирный выход. Надо садиться за стол переговоров и общаться», – сказал Канчельскис.

27-летний нападающий «Спартака» Александр Соболев провел в этом сезоне 1 матч за красно-белых. Позднее он был отстранен от тренировок с основой.

Соболев может перейти в «Зенит», но переговоры между клубами застопорились и трансфер до сих пор не состоялся.

Контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2026 года.

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