Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Канчельскис дал совет «Спартаку» и Соболеву

10 августа 2024, 17:34
8

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о ситуации с нападающим «Спартака» Александром Соболевым.

«Соболеву будет тяжело, если не найдeт компромисс со «Спартаком». Тогда уйдeт свободным агентом, будет какое-то время без тренировочного процесса. Никому не надо просто так платить деньги и мурыжить друг друга.

Для всех игроков тоже не очень хорошо, когда в команде такой раздор. Здесь должны прийти к какому-то компромиссу. История с «Зенитом» не красит ни Соболева, ни «Спартак». Из любой ситуации есть мирный выход. Надо садиться за стол переговоров и общаться», – сказал Канчельскис.

  • 27-летний нападающий «Спартака» Александр Соболев провел в этом сезоне 1 матч за красно-белых. Позднее он был отстранен от тренировок с основой.
  • Соболев может перейти в «Зенит», но переговоры между клубами застопорились и трансфер до сих пор не состоялся.
  • Контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2026 года.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

Еще по теме:
Шалимов – о судействе в РПЛ: «Соболев ударил сильно, а его ударили не очень?»
Анализ Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА 13
Соболев составил символическую сборную «Зенита», в нападении Аршавин, Дзюба и Халк 10
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр Канчельскис Андрей
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Таврида
1723302449
Протупили ромбовидные, когда Зенит давал 8 лямов за Соболя надо было соглашаться.
Ответить
O-kolesov
1723303430
Продаётся ГАЗ 2214 Соболь, 20 лямов.
Ответить
serhio80
1723303848
А Спартак у ондрюшки спросил совет?)))
Ответить
NewLife
1723304148
Какой умный Канчел, какие советы выдает, аж противно))
Ответить
jorrie966
1723307045
Xoтите не плaтить штpaфы? это вполне реально. Японский видeоpегистpатор с pадaр-дeтектopом, паpктpоникoм, с датчикaми движeния и yдара, кaмеpой зaднeго вида и другими функциями - обeзoпасит и зaщитит от штpафoв и подстав, вcегo за пoлцeны--- https://e.vg/fugicar
Ответить
ОК, Зенит!
1723313650
Цена Соболеву ноль. Он еще и доплатить должен за любой клуб.
Ответить
Марк Аврелий!
1723313751
А тренер МанЮнайтед просит помочь ему советом!
Ответить
Главные новости
Павлюченко призвал российских футболистов уезжать из России
15:16
Реакция Мостового на уход Хлусевича из «Спартака»
14:55
1
Карседо – российскому судье: «Ты хороший человек и арбитр, мы тобой очень довольны»
14:37
3
Смородская одним словом описала летнюю трансферную кампанию «Локомотива»
14:25
1
Заболотный рассказал о «внутрянке» «Спартака»: «Было много обидчивых игроков»
14:20
1
ФотоКлуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
14:10
Стало известно, сколько клубов сыграет от России в еврокубках при снятии бана
13:21
7
ФотоТоп-10 самых дорогих продаж в РПЛ летом
13:10
ФотоТоп-10 самых дорогих покупок в РПЛ летом
12:42
1
Плата – о трансфере в «Динамо»: «Не знаю, что там придумали, у меня ничего не болит»
12:19
Все новости
Все новости
ФотоКлуб РПЛ без объявления трансфера дозаявил участника ЧМ-2026
14:10
Фото«Крылья» расстались с двумя нападающими
14:00
Фото«Балтика» подписала нападающего из Первой лиги
13:50
ФотоИгрок ЦСКА перебрался в клуб Второй лиги
13:30
Стало известно, сколько клубов сыграет от России в еврокубках при снятии бана
13:21
7
ФотоТоп-10 самых дорогих продаж в РПЛ летом
13:10
Фото«Спартак» продлил контракт с вратарем и отправил его во Вторую лигу
12:59
Переход в «Спартак» для Головина назвали понижением в классе
12:50
1
ФотоТоп-10 самых дорогих покупок в РПЛ летом
12:42
1
«Рубин» приобрел игрока «Зенита» за 30 миллионов рублей
12:28
Плата – о трансфере в «Динамо»: «Не знаю, что там придумали, у меня ничего не болит»
12:19
ФотоРПЛ выявила автора лучшего гола в июле и августе
12:03
2
Мусаев высказался о варианте с Дзюбой для «Краснодара»
11:52
1
Заболотный объяснил случайностью попадание допинга в свой организм
11:44
8
ФотоКлуб РПЛ подписал сербского игрока и воспитанника «Краснодара»
11:32
Где смотреть матч ЦСКА – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:22
Где смотреть матч «Динамо» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:19
Стал известен потенциальный новичок «Спартака» зимой
11:17
4
Где смотреть матч «Зенит» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:16
Где смотреть матч «Факел» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:13
Орлов – о перестройке в «Зените»: «Нужна свежая кровь»
10:47
15
Срыв перехода Самородова помешал еще одному трансферу «Спартака»
10:19
5
В клубе РПЛ могут сменить главного тренера
09:56
5
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
09:29
2
Два клуба заинтересованы в Заболотном
09:11
5
Орлов заявил о предвзятости к «Зениту», порожденной завистью
08:59
14
Шнякин отметил влияние «Спартака» на возникновение ненависти к «Зениту»
08:18
23
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+