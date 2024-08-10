Семин объяснил успех испанского футбола в 2024 году

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин прокомментировал успех испанского футбола в этом году.

Испанцы этим летом выиграли Евро-2024 и Олимпиаду.

«Феномен испанского футбола в первую очередь заключается в его популярности в стране. Очень важно, что буквально каждый испанец живeт футболом. Поэтому детские спортивные школы Испании заполнены до отказа.

Каждый родитель старается в первую очередь отвести мальчика в футбольную школу. А в этой футбольной школе проходит очень квалифицированное воспитание. Отсюда все корни. Они выигрывают всe, начиная от юношеского уровня, заканчивая взрослым», – сказал Сeмин .

В финале Олимпиады испанцы победили Францию (5:3).

Сезон Примеры стартует на следующей неделе.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?