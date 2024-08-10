Семин объяснил успех испанского футбола в 2024 году

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин прокомментировал успех испанского футбола в этом году.
- Испанцы этим летом выиграли Евро-2024 и Олимпиаду.
«Феномен испанского футбола в первую очередь заключается в его популярности в стране. Очень важно, что буквально каждый испанец живeт футболом. Поэтому детские спортивные школы Испании заполнены до отказа.
Каждый родитель старается в первую очередь отвести мальчика в футбольную школу. А в этой футбольной школе проходит очень квалифицированное воспитание. Отсюда все корни. Они выигрывают всe, начиная от юношеского уровня, заканчивая взрослым», – сказал Сeмин .
- В финале Олимпиады испанцы победили Францию (5:3).
- Сезон Примеры стартует на следующей неделе.
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Источник: «Чемпионат»