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Кержаков прокомментировал сравнения Глушенкова с Аршавиным

10 августа 2024, 12:38
12

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков отреагировал на сравнения форварда команды Максима Глушенкова с Андреем Аршавиным.

– По манере игры Глушенкова начинают сравнивать с Аршавиным. Уместная аналогия?

– Считаю, что нет. Как можно это делать после трех туров?

– Сам Андрей Аршавин недавно сказал: большой плюс Глушенкова в том, что он не боится ошибаться в игре.

– Если брать то поколение «Зенита», там вряд ли кто-то чего-то боялся на поле, в том числе ошибиться. У Макса это тоже есть – он художник и сейчас творит на поле.

Но скажу еще раз – с тем же Аршавиным сравнивать пока рано.

Играли бы сейчас в еврокубках и Макс продолжал бы феерить и там, а потом, например, уехал бы в топовый европейский клуб, через какое-то время параллели можно было бы проводить.

А сейчас, при безусловном таланте Максима, пока неуместно. Но ключевое слово тут «пока».

  • Глушенков, в отличие от Аршавина, не играл в Европе.
  • У Андрея 75 матчей за сборную России, у Максима – 2.
  • Глушенков, в отличие от Аршавина, не брал еврокубки и РПЛ.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Кержаков Михаил Глушенков Максим
Комментарии (12)
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NewLife
1723285201
Не стесняйтесь, начинайте уже сравнивать с Месси.)
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serhio80
1723288982
блеать сравнивайте уже глушенкова с мостовым) поставьте ему памятник где-нибудь на невском и называйте царем)
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Рыло свина
1723289336
осталось сегодня ничего не показать и все тихонько начнут забывать.
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Fju-2
1723293624
Даже свиноволодька так не визжал когда Шава ему на пузо наступил, как визжат крючкохвостые ниже в комментах))
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