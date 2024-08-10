Кержаков прокомментировал сравнения Глушенкова с Аршавиным

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков отреагировал на сравнения форварда команды Максима Глушенкова с Андреем Аршавиным.

– По манере игры Глушенкова начинают сравнивать с Аршавиным. Уместная аналогия?

– Считаю, что нет. Как можно это делать после трех туров?

– Сам Андрей Аршавин недавно сказал: большой плюс Глушенкова в том, что он не боится ошибаться в игре.

– Если брать то поколение «Зенита», там вряд ли кто-то чего-то боялся на поле, в том числе ошибиться. У Макса это тоже есть – он художник и сейчас творит на поле.

Но скажу еще раз – с тем же Аршавиным сравнивать пока рано.

Играли бы сейчас в еврокубках и Макс продолжал бы феерить и там, а потом, например, уехал бы в топовый европейский клуб, через какое-то время параллели можно было бы проводить.

А сейчас, при безусловном таланте Максима, пока неуместно. Но ключевое слово тут «пока».

Глушенков, в отличие от Аршавина, не играл в Европе.

У Андрея 75 матчей за сборную России, у Максима – 2.

Глушенков, в отличие от Аршавина, не брал еврокубки и РПЛ.

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