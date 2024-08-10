Царукян из «Пари НН» рассказал, где «цепляет девчонок»: «Я популярен среди них, проблем нет»

Футболист «Пари НН» Валерий Царукян рассказал, где знакомится с девушками.

– Ходите в ночные клубы?

– Очень редко. Люблю веселое настроение там, где близкие люди и хорошая компания. Не люблю, когда слишком шумит. В крайнем случае можно дома устроить тусовку.

– 22 года, играют гормоны. Где вы тогда цепляете девчонок?

– Где-нибудь в ресторане могу познакомиться. Когда ты личность, когда ты симпатичный и брутальный, и про тебя можно сказать еще много хороших слов, с этим проблем нет. Могут написать сами или я пишу.

– Получается, вы популярны среди женщин.

– Ха-ха, можно и так сказать.

22-летний Царукян в «Пари НН» с января.

Его статистика: 9 матчей, 1 гол.

Царукян проходил обучение в академии «Краснодара».

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