Радимов дал совет «Спартаку», как конкурировать с «Зенитом»

Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 4-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом». Бывший игрок «Зенита» уверен, что московская команда одержит легкую победу.
«Я вообще не вижу, что «Ахмат» сейчас может противопоставить красно-белым.
«Спартак» наконец-то приобрел игрока, Барко, который всегда играет вперед, читает любую ситуацию, при нем по-другому заиграл Угальде. А если «Спартак» сделает еще две-три сильные покупки, то это будет команда, которая сможет конкурировать с «Зенитом».
Так что у «Ахмата», думаю, шансов нет никаких – такой «Спартак» его просто размажет по полю», – сказал Радимов.
- Матч «Спартак» – «Ахмат» пройдет в воскресенье, 11 августа.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Источник: «РБ Спорт»