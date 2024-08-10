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  • Радимов дал совет «Спартаку», как конкурировать с «Зенитом»

Радимов дал совет «Спартаку», как конкурировать с «Зенитом»

10 августа 2024, 05:00
5

Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 4-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ахматом». Бывший игрок «Зенита» уверен, что московская команда одержит легкую победу.

«Я вообще не вижу, что «Ахмат» сейчас может противопоставить красно-белым.

«Спартак» наконец-то приобрел игрока, Барко, который всегда играет вперед, читает любую ситуацию, при нем по-другому заиграл Угальде. А если «Спартак» сделает еще две-три сильные покупки, то это будет команда, которая сможет конкурировать с «Зенитом».

Так что у «Ахмата», думаю, шансов нет никаких – такой «Спартак» его просто размажет по полю», – сказал Радимов.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Радимов Владислав
Комментарии (5)
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alefreddy
1723268611
здесь надо согласиться
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NewLife
1723271145
Уже набила оскомину эта распространяемая рб спортом при помощи Бомбардира вонь насчет конкуренции - с монополиями не конкурируют их ликвидируют.
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Garrincha58
1723271148
Балабол!!!
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