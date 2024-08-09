Спиридонов сказал, кем будет Соболев, если перейдет в «Зенит»

Российский волейболист Алексей Спиридонов высказался о возможном трансфере Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

Руководство московского клуба ранее отстранило форварда из-за его желания перейти в команду из Санкт-Петербурга.

«Это разве первый переход из «Спартака» в «Зенит»? Дзюба, Быстров и Бакаев переходили. Если Соболев перейдет, сядет на банку, получит свое бабло, а через год будет в аренде. Это его право.

Он станет иудой и предателем, но зато заработает для себя денег. Выбор каждого человека, и мы не можем его осуждать. Коллектив, в первую очередь, должен быть как семья. Что-то тебя не устраивает, то пошел вон!» – сказал Спиридонов.

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