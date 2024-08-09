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Спиридонов сказал, кем будет Соболев, если перейдет в «Зенит»

9 августа 2024, 21:22
14

Российский волейболист Алексей Спиридонов высказался о возможном трансфере Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

Руководство московского клуба ранее отстранило форварда из-за его желания перейти в команду из Санкт-Петербурга.

«Это разве первый переход из «Спартака» в «Зенит»? Дзюба, Быстров и Бакаев переходили. Если Соболев перейдет, сядет на банку, получит свое бабло, а через год будет в аренде. Это его право.

Он станет иудой и предателем, но зато заработает для себя денег. Выбор каждого человека, и мы не можем его осуждать. Коллектив, в первую очередь, должен быть как семья. Что-то тебя не устраивает, то пошел вон!» – сказал Спиридонов.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр
Комментарии (14)
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timon2401
1723228592
Спиридонов навярняка прав...в большинстве своём каждый человек стремится к лучшему, но сделать это можно по разному
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VVM1964
1723228699
Для подобной точки зрения есть основания - примеры для "подражания" ...
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andrei-sarap-yandex
1723229111
А ЕСЛИ КОЛЕКТИВ ГНИЛЬ И ПОЗОР РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА....СПАРТАК ГНИЛЬ ........ДОЛОЙ ЛИМИТ...OAMENI BOLNAVI LA CAP
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Таврида
1723229627
Тут даже обсуждать нечего: Дельфин ты был, Дельфином и остался... Наконец-то болелы Спартака и Зенита едины в одном: - Нах он нам нужен.
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яцык
1723230126
как кем будет..**** будет
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diamondfan
1723233421
ПидороСоболев не нужен Зениту!
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Cleaner
1723234812
Они(спартачи) еще весной Дельфина на руках носили и гимны ему пели! А теперь заплевали с ног до головы. По своей спартаковской традиции. Стыдно. И за Соболева тоже...(((
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ivany4
1723236506
После таких высказываний, Спиридонов дурнее Соболя в несколько раз!!! Да у Соболя трудная ситуация. Опереться на кого-то, или спросить дельного совета, видимо ему невдомек или просто у него нет надежных людей. Ну а все эти "советчики и всенародные, всезаслуженные воспитатели" больше стараются хайпануть, чем как-то вразумить парня. Лишний раз убеждаюсь, что понятие "свобода", "демократия" и прочая лабуда, которой задурили, и до сих пор дурят, голову людям со времен перестройки, нам не подходит. Все четко усвоили свои права, но забыли о своих обязанностях. Забыли об элементарных понятиях культуры и добрососедства, зато приобрели вседозволенность и наплевательское отношения к окружающим. Грустно все это как-то... Даже жалко Соболя становиться
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alefreddy
1723273854
ну выбрал то что выбрал
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Бригадный
1723281763
Саня Соболев к свинарнику никакого отношения ранее не имел. Среди хрюканов он такой же пришлый, какими были Жиго, Мельгарехо, Айртон и многие другие. Включая иудея Зиньковского и некоего Пруцева. Саня из Кемерово, там его футбольная биография началась. Потом - "Крылья Советов", где он вырос в большого мастера. Попал в свинарник и хочет оттуда выбраться - очень правильное намеренье. Игрок уникальный! С потенциалом уровня Левандовски, но пока нереализованным.Усилит любую команду, и "Зенит" в том числе. Если Саня будет играть в "Зените", фанатов этого клуба сильно прибавится.
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