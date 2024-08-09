Канчельскис назвал соперника, после матча с которым можно будет оценить новый «Спартак»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об уровне «Спартака».

Московскую команду этим летом возглавил Деян Станкович. После поражения в первой игре клуб победил в трех следующих матчах.

«Спартак» в своем стиле. Выиграли два матча – значит, борьба за чемпионство. Проиграют один – будут говорить, что с командой что-то не так.

Матч с «Ахматом» станет для них большим плюсом, так как грозненцы в прошлом туре уступили «Локомотиву» со счетом 0:5. Им будет очень сложно восстановиться, прийти в себя, и вообще, «Спартак» является очевидным фаворитом. Но для «Спартака» все будет ясно в матче с «Зенитом», – сказал Канчельскис.

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