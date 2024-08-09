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Соболев стремился уйти в «Зенит» по совету двух человек

9 августа 2024, 18:50
11

Стало известно, кто подталкивал Александра Соболева к уходу из «Спартака» в «Зенит».

Такие советы футболист получал от агента Павла Андреева и жены Елены.

«Единственный человек, который влияет на Соболева, – это Павел Андреев.

Ни один тренер в карьере, ни один руководитель, никто ни в клубе, ни в сборной не может на него влиять. Саша доверяет и прислушивается только к своему агенту.

Она [жена Соболева] тоже активно советовала двигать в «Зенит», – рассказал источник.

  • С 23 июля форвард отстранен от тренировок с основой.
  • «Спартак» потребовал от «Зенита» 12-15 млн евро за Соболева.
  • 27-летний футболист в «Спартаке» с 2020 года.
  • Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

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Источник: Sports
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр
Комментарии (11)
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nik55
1723220853
теперь с-си у советчиков
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Desma
1723221145
По совету друзей решил приобрести автомобиль "Москвич". Новая модель.........
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val69
1723221251
Давай Саша, надень ещё голубые плавки, шапочку... Можешь, ещё голубые лыжи прикупить... И на них до Питера... Там тебя встретят, обласкают... ну, а дальше, как пойдëт...
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АЛЕКС 58
1723221466
А жена губы раскатала,и обломалась...теперь Кокоше письма пишет
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FCSpartakM
1723222175
кликнул в ожидании увидеть фамилию Андреева. Человек, которому главное заработать бабла.
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andr45
1723223334
ПРОДОЛЖЕНИЕ Иван Карпов «В агентстве Паши [Павел Андреев] существовала целая программа по тому, как перевести из одного места в другое прекрасного футболиста Сашу Соболева». Павел Андреев предложил Соболеву вернуться в «Крылья Советов», где Александр отыграл два сезона перед своим переходом в московский «Спартак». «ПОСЛУШАЙ ФУТБОЛЬНОГО АГЕНТА И СДЕЛАЙ НАОБОРОТ» (старинная мангульская мудрость)
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andr45
1723223359
Воистину агенты футболеров — это зло для футболеров) Пример аблаката Мишутки Ефремова, который сделал всё, чтобы Мишаня сел по полной , оказался заразителен) БАКАЕВ « Перед трансфером мне говорили, что в «Зените» смогу проявить себя намного лучше, чем в «Спартаке» Футбольный агент - Герман Ткаченко))) ШПИНЕВ, футбольный агент Джикии: «Если Абаскаль останется в клубе – никакого нового контракта не будет. По Джикии были и есть масса звонков и предложений» ШПИНЕВ, футбольный агент Миранчука и Жемалетдинова: «Оба игрока [Миранчук и Жемалетдинов] подпишут контракты с зарубежным клубом в качестве свободных агентов».«Антон не потеряется. Я не знаю, что будет с «Локомотивом», но по будущему Антона у меня нет сомнений»
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timon2401
1723223425
что то много сегодня этого "источника")) видимо Саня подбухнул где то неудачно
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andrei-sarap-yandex
1723229251
ЖЕНА И ДЕТИ ЭТО СЕМЬЯ....СЕМЬЯ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО....А СПАРТАК ЭТО ГНИЛЬ РОССИЙСКОГО ФУТБОЛА
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