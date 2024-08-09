Соболев стремился уйти в «Зенит» по совету двух человек

Стало известно, кто подталкивал Александра Соболева к уходу из «Спартака» в «Зенит».

Такие советы футболист получал от агента Павла Андреева и жены Елены.

«Единственный человек, который влияет на Соболева, – это Павел Андреев.

Ни один тренер в карьере, ни один руководитель, никто ни в клубе, ни в сборной не может на него влиять. Саша доверяет и прислушивается только к своему агенту.

Она [жена Соболева] тоже активно советовала двигать в «Зенит», – рассказал источник.

С 23 июля форвард отстранен от тренировок с основой.

«Спартак» потребовал от «Зенита» 12-15 млн евро за Соболева.

27-летний футболист в «Спартаке» с 2020 года.

Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.

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