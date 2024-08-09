«Осасуна» подтвердила аренду Сарагосы у «Баварии»

«Осасуна» заключила соглашение с «Баварией» об аренде 22-летнего вингера Брайана Сарагосы. Сумма сделки составила 250 тысяч евро без опции выкупа.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, «Осасуна» также возьмет на себя большую часть обязательств по зарплате игрока – в «Баварии» он получает около 5 миллионов евро в год с учетом бонусов.

Сарагоса начинал прошлый сезон в «Гранаде», где провел 21 матч, забил 6 голов и отдал 2 передачи. Затем он перешел в «Баварию», сыграв в Бундеслиге 7 встреч.

В прошлом году Сарагоса провел 1 матч за сборную Германии.