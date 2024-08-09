Семин поделился ожиданиями от матча «Зенит» – «Динамо»

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин высказался о матче лидеров РПЛ «Зенита» и «Динамо», который состоится в 4-м туре.

– Победа «Зенита» будет означать, что «Динамо» не готово к борьбе за чемпионство?

– Нет, не будет. Это один из матчей тура, таких еще очень много. Он очень важен для обеих команд. Матч будет интересный. Команды будут максимально сконцентрированы. Я думаю, что игра будет зрелищной.

– Предстоящий матч – тест для нападающего «Динамо» Константина Тюкавина?

– Почему мы одним матчем ограничиваем оценку игры того или иного игрока? Очень интересно, как себя покажет Тюкавин на таком высоком уровне, точно также, как и любой другой игрок. В «Динамо» много очень хороших футболистов: и Чавес, и Фернандес, и другие. Их достаточно много, включая вратаря [Лунева], для которого этот матч тоже будет большим тестом. Это тест для каждого игрока, не только для Тюкавина. Когда в этом тесте 6 из 11 игроков сыграют лучше соперника, тогда та команда и победит.