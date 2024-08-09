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Семин поделился ожиданиями от матча «Зенит» – «Динамо»

9 августа 2024, 07:52
13

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин высказался о матче лидеров РПЛ «Зенита» и «Динамо», который состоится в 4-м туре.

– Победа «Зенита» будет означать, что «Динамо» не готово к борьбе за чемпионство?

– Нет, не будет. Это один из матчей тура, таких еще очень много. Он очень важен для обеих команд. Матч будет интересный. Команды будут максимально сконцентрированы. Я думаю, что игра будет зрелищной.

– Предстоящий матч – тест для нападающего «Динамо» Константина Тюкавина?

– Почему мы одним матчем ограничиваем оценку игры того или иного игрока? Очень интересно, как себя покажет Тюкавин на таком высоком уровне, точно также, как и любой другой игрок. В «Динамо» много очень хороших футболистов: и Чавес, и Фернандес, и другие. Их достаточно много, включая вратаря [Лунева], для которого этот матч тоже будет большим тестом. Это тест для каждого игрока, не только для Тюкавина. Когда в этом тесте 6 из 11 игроков сыграют лучше соперника, тогда та команда и победит.

  • Игра состоится в Санкт-Петербурге 10 августа и начнется в 17:30 мск.
  • «Зенит» и «Динамо» набрал по 9 очков после трех туров РПЛ.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Динамо Зенит Тюкавин Константин Семин Юрий
Комментарии (13)
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DVOK68
1723185195
Футбольный матч Зенит-Динамо И переполнен стадион А это рядом кто с красивой дамой Ну конечно он Сёмин...Сёмин...Сёмин.. Ну кто его не знает!? ))
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DVOK68
1723185244
На моё оценочное суждение будет результативная ничейка.
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prostotak2023
1723186254
Я не люблю немытых, но буду рад, если глуш и тюка, устроят голевую феерию, я за красивый и интересный футбол с многим количеством голов
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