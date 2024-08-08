Футболист «Пари НН» раскрыл, сколько денег тратит на жизнь

Полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян рассказал о своих тратах.

– Сколько вам нужно денег в месяц, чтобы прожить относительно комфортно?

– Не вел подсчет, когда как. Появилось желание вкусно покушать – сходил в ресторан, потратил 5-10 тысяч. Люблю стильно одеваться, могу купить какую-то вещь. Могу в кино сходить.

Выходит до 30-50 тысяч [рублей]. Если бы я зарабатывал как Смолов, наверное, тратил бы больше. Возможно, просто не пришел к этому. Вот появится семья, тогда придется тратить много.